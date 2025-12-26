Dans sa dernière inter­view accordée au quoti­dien espa­gnol, AS, Rafael Nadal a abordé de nombreux sujets, un peu plus d’un an après sa retraite.

Et après avoir évoqué la possi­bi­lité d’en­traîner un jour Carlos Alcaraz et les carac­té­ris­tiques du numéro 1 mondial et de Jannik Sinner par rapport aux siennes, l’homme aux 14 Roland‐Garros a été inter­rogé une possible carrière en politique.

Et visi­ble­ment, cela ne l’en­chante guère. Extraits.

Question : En poli­tique : personne ne vous a proposé de devenir conseiller muni­cipal ou d’oc­cuper un autre poste public ?

Rafael Nadal : Non. Ils savent que je n’au­rais pas beau­coup de chances de réussir. Je ne pense pas que ce soit le moment idéal pour se lancer dans la poli­tique : tout est très tendu.

Question : Cela ne vous attire pas beau­coup, n’est‐ce pas ?

Nadal : Non. Je pense qu’il y a trop de tensions. Il serait bon de revenir à la raison, de ne plus s’in­sulter, de penser au bien commun. Les poli­ti­ciens ont un impact impor­tant sur nos vies. Nous devrions revenir à un état plus serein, que tout rentre dans l’ordre et qu’il y ait plus de respect entre eux. Que cela ne ressemble pas à un match de foot­ball. Le bien commun réside dans ce qui est fait, mais aussi dans la manière dont cela est fait. Et ce qui est géné­ra­le­ment transmis, c’est trop de tension.