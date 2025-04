Richie a été invité par les orga­ni­sa­teur et c’est tout à fait normal.

C’est le tournoi où il est né en tant que joueur professionnel.

Programmé ce dimanche sur le central, Richard qui a tout connu dans sa carrière va encore vivre un moment assez spécial comme il l’ex­pliqué lors du média day.

« C’est étrange mais j’ai une petite appré­hen­sion. J’ai envie de profiter mais aussi de bien faire. En tout cas, lui doit être content de jouer contre moi. Et puis, soyons honnête, j’étais mieux à 16 ans quand même. Quand je me réveillais le matin, j’étais plus frin­guant. Là, j’ai besoin de quelques pas avant de marcher. Sincèrement, c’est plus dur. Le lever est bien plus compliqué qu’en 2002. C’est un gros souci. Par rapport à ça, il est vrai­ment temps d’arrêter. Hors du lit, ce n’est pas si facile. A 16 ans, ça coulis­sait mieux sur les jambes… »