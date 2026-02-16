Le directeur de l’Open de Rotterdam qui s’est terminé hier avec la victoire d’Alex de Minaur possède un vrai esprit de synthèse. Interrogé par un confrère italien de Tennis World Italia sur le débat éternel du GOAT, Richard a résumé parfaitement la situation.
« Je discutais avec un ami et nous nous demandions qui était le plus grand athlète de tous les temps et qui était le meilleur athlète de tous les temps. Je pense qu’il y a une grande différence entre être le plus grand et être le meilleur. Si l’on parle uniquement de tennis, être le plus grand, c’est quelque chose en plus. Il s’agit de ce qu’une personne a apporté à ce sport, et pour moi, le plus grand joueur de tennis de tous les temps est Roger Federer . Son apport au tennis et sa popularité parlent d’eux‐mêmes, mais le meilleur joueur de tennis de l’histoire est Novak Djokovic . Sans aucun doute, je pense que le débat sur ce sujet est très clair. »
Publié le lundi 16 février 2026 à 08:40