Le direc­teur de l’Open de Rotterdam qui s’est terminé hier avec la victoire d’Alex de Minaur possède un vrai esprit de synthèse. Interrogé par un confrère italien de Tennis World Italia sur le débat éternel du GOAT, Richard a résumé parfai­te­ment la situation.

« Je discu­tais avec un ami et nous nous deman­dions qui était le plus grand athlète de tous les temps et qui était le meilleur athlète de tous les temps. Je pense qu’il y a une grande diffé­rence entre être le plus grand et être le meilleur. Si l’on parle unique­ment de tennis, être le plus grand, c’est quelque chose en plus. Il s’agit de ce qu’une personne a apporté à ce sport, et pour moi, le plus grand joueur de tennis de tous les temps est Roger Federer . Son apport au tennis et sa popu­la­rité parlent d’eux‐mêmes, mais le meilleur joueur de tennis de l’his­toire est Novak Djokovic . Sans aucun doute, je pense que le débat sur ce sujet est très clair. »