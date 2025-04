L’ancien coach des soeurs Williams, Rick Macci, très actif sur le réseau social X, a expliqué que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak étaient devenus si forts car ils ont joué à la même époque. Et ils se sont poussés à devenir meilleurs.

Competition breeds compe­ti­tion Envelopes are pushed. Buttons are pushed. Mountains are climbed. Obstacles create impro­ve­ment. Fed Joker and Rafa became Fed Joker and Rafa because of 3 BIG reasons. Fed Joker and Rafa . @DjokerNole @RafaelNadal @RogerFed