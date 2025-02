On ne présente plus le style de Rick Macci, forma­teur des soeurs Williams, qui a partagé une nouvelle réflexion dont il a le secret sur X (ou plutôt Twitter).

Alcaraz will go to the next level because of Sinner. The best thing ever for Alcaraz at his age is Sinner. When you are the CHOSEN ONE and now Sinner is the new sheriff in town more off the charts moti­va­tion will be found. @carlosalcaraz