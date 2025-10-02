Opposé à Hamad Medjedovic, ce jeudi au premier tour du Masters 1000 de Shanghai, Arthur Rinderknech a laissé éclater toute sa frustration et sa colère lorsque l’arbitre de chaise a décidé de contourner le règlement en laissant le Serbe se changer aux vestiaires à l’issue du 11e jeu du premier set, ce qui n’est normalement pas autorisé.
Selon l’officiel, Medjedovic transpirait tellement que cela rendait le court glissant et potentiellement dangereux. Une raison qui n’a pas vraiment plus au Français, s’estimant lésé.
Arthur Rinderknech not happy with umpire letting Hamad Medjedovic to go off‐court to change his clothes due to sweating and making court wet.— edgeAI (@edgeAIapp) October 2, 2025
Rinderknech said : ‘You’re letting him do what he wants, I’m about to go nuts’
‘I got broken last game because of him taking extra time’ pic.twitter.com/dGFHggJAbi
« Vous le laissez faire ce qu’il veut, je vais devenir fou. J’ai été breaké lors du dernier match parce qu’il a pris plus de temps que prévu », a lancé Arthur qui a même écopé d’un avertissement suite à un échange assez houleux.
À noter que les conditions météorologiques sont particulièrement compliquées à Shanghai où le Français Terence Atmane a livré un témoignage assez préoccupant.
Publié le jeudi 2 octobre 2025 à 15:01