AccueilActualitéRinderknech, au bord de l'explosion face à Medjedovic : "Vous le laissez...
Actualité

Rinderknech, au bord de l’ex­plo­sion face à Medjedovic : « Vous le laissez faire ce qu’il veut, je vais devenir fou »

Thomas S
Par Thomas S

-

17

Opposé à Hamad Medjedovic, ce jeudi au premier tour du Masters 1000 de Shanghai, Arthur Rinderknech a laissé éclater toute sa frus­tra­tion et sa colère lorsque l’ar­bitre de chaise a décidé de contourner le règle­ment en lais­sant le Serbe se changer aux vestiaires à l’issue du 11e jeu du premier set, ce qui n’est norma­le­ment pas autorisé.

Selon l’of­fi­ciel, Medjedovic trans­pi­rait telle­ment que cela rendait le court glis­sant et poten­tiel­le­ment dange­reux. Une raison qui n’a pas vrai­ment plus au Français, s’es­ti­mant lésé.

« Vous le laissez faire ce qu’il veut, je vais devenir fou. J’ai été breaké lors du dernier match parce qu’il a pris plus de temps que prévu », a lancé Arthur qui a même écopé d’un aver­tis­se­ment suite à un échange assez houleux. 

À noter que les condi­tions météo­ro­lo­giques sont parti­cu­liè­re­ment compli­quées à Shanghai où le Français Terence Atmane a livré un témoi­gnage assez préoc­cu­pant.

Publié le jeudi 2 octobre 2025 à 15:01

Article précédent
Le témoi­gnage flip­pant de Terence Atmane après son abandon : « Je ne pouvais pas respirer. Il m’était impos­sible de me souvenir où j’étais et de dire quel jour de la semaine nous étions. Mon corps m’a envoyé un signal, le signal d’ar­rêter immédiatement »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.