Roddick : « Je pense que Kyrgios est le seul à pouvoir se comparer à Federer, Nadal et Djokovic, mais je ne sais toujours pas s’il va exploser »

Spectateur et consul­tant attentif du duel entre Nick Kyrgios et Daniil Medvedev au deuxième tour de Montréal, bataille en trois manches remportée par l’Australien, Andy Roddick, sur Tennis Channel, n’a pas tari d’éloges sur le récent vain­queur de Washington même s’il se demande combien de temps cela peut encore durer.

« Écoutez, si on se base sur les balles et les frappes, Kyrgios joue à un tout autre niveau. Il a des options, n’est‐ce pas ? On se demande s’il va atta­quer sans arrêt ou s’il va rester un peu en retrait. Je pense que Kyrgios est capable de s’adapter à tout ce que fait De Minaur, car il a une grande variété de situa­tions. Je pense qu’il est le seul à pouvoir se comparer aux trois grands de cette géné­ra­tion (Federer, Nadal, Djokovic), mais je ne sais pas encore s’il va exploser – il a joué beau­coup de matchs. Est‐ce que c’est juste une bombe à retardement ? »