Lors de son podcast, Andy est revenu sur la perfor­mance de Valentin mais aussi sur la suite de sa carrière main­te­nant qu’il est dans le top 50.

« La ques­tion pour moi, c’est de savoir comment Vacherot jouera l’année prochaine après Shanghaï. Nous n’avons qu’un petit échan­tillon : il a perdu contre un joueur classé 800e mondial il y a six semaines, puis contre un joueur classé 300e au dernier tournoi. Est‐ce que vous imaginez main­te­nant ce qui se passera ? Chaque match qu’il gagnera comp­tera pour ses points. Il n’aura plus à travailler toute la semaine pour presque rien ».