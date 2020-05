Roger-Vasselin : « C’est quand même un comble qu’en France on ait une mauvaise image du joueur de double, alors qu’on a les meilleurs spécialistes du monde »

Edouard Roger-Vasselin a donné une interview très intéressante à nos confrères d’Eurosport pour réagir aux propos de Marion Bartoli au sujet d’une réforme du double.

Selon Edouard, l’idée de ne pas organiser de double n’a pas réellement de sens : « Je ne pense pas que ce soit possible d’organiser des tournois strictement réservés au simple. Historiquement, il y a toujours eu simple et double, c’est l’âme du tennis. Et d’autre part, il y a quelques années, on a changé les règles pour que les matches de double soient plus courts : deux sets avec le No-Ad (pas d’avantage à 40/40, ndlr) et un super tie-break en cas d’égalité à une manche partout ».

Plus tard, il explique aussi qu’il a du mal à comprendre pourquoi on aime pas trop cette discipline en France : « C’est quand même un comble qu’en France on ait une mauvaise image du joueur de double, alors qu’on a les meilleurs spécialistes du monde : entre Pierre-Hugues (Herbert) et Nico (Mahut) qui sont la meilleure équipe française de l’histoire (ils ont fait le Grand Chelem en carrière et ont gagné le Masters, ndlr) et Kristina (Mladenovic) qui a été numéro 1 et a gagné des titres en Grand Chelem ».