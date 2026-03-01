Accueil Actualité

Rune bloqué au Qatar à cause de la guerre en Iran : « Holger a eu très peur la nuit dernière »

Par
Thomas S
-
229
Tennis : Wimbledon 2024 -

Alors que l’in­ter­ven­tion mili­taire des États‐Unis en Iran continue de perturber l’es­pace aérien de l’en­semble du Moyen‐Orient, Doha, la capi­tale du Qatar n’est pas épargnée.

Présent sur place pour sa réédu­ca­tion suite à sa rupture totale du tendon d’Achille en octobre dernier, Holger Rune est toujours bloqué sur place, et même confiné à l’hôtel, dans l’at­tente de nouvelles informations.

Également sur place, la mère et agent du joueur, Aneke, a témoigné pour la chaîne, TV2 Sport. 

« La nuit a été éprou­vante. Nous n’avons presque pas dormi. Tout semble plus brutal la nuit, avec les boules de feu dans le ciel et les déto­na­tions inces­santes. Nous avons passé un bon moment à la récep­tion, où le personnel a été adorable, et nous avons fina­le­ment pu rega­gner nos chambres et dormir. Mais Holger a eu très peur la nuit dernière. Il faut dire que les nouvelles et les images d’at­ten­tats affluent de partout. Notre vol est évidem­ment annulé aujourd’hui, et nous ne savons pas du tout quand nous pour­rons partir. »

Publié le dimanche 1 mars 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.