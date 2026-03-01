Alors que l’intervention militaire des États‐Unis en Iran continue de perturber l’espace aérien de l’ensemble du Moyen‐Orient, Doha, la capitale du Qatar n’est pas épargnée.
Présent sur place pour sa rééducation suite à sa rupture totale du tendon d’Achille en octobre dernier, Holger Rune est toujours bloqué sur place, et même confiné à l’hôtel, dans l’attente de nouvelles informations.
Également sur place, la mère et agent du joueur, Aneke, a témoigné pour la chaîne, TV2 Sport.
« La nuit a été éprouvante. Nous n’avons presque pas dormi. Tout semble plus brutal la nuit, avec les boules de feu dans le ciel et les détonations incessantes. Nous avons passé un bon moment à la réception, où le personnel a été adorable, et nous avons finalement pu regagner nos chambres et dormir. Mais Holger a eu très peur la nuit dernière. Il faut dire que les nouvelles et les images d’attentats affluent de partout. Notre vol est évidemment annulé aujourd’hui, et nous ne savons pas du tout quand nous pourrons partir. »
dimanche 1 mars 2026