Alors que l’in­ter­ven­tion mili­taire des États‐Unis en Iran continue de perturber l’es­pace aérien de l’en­semble du Moyen‐Orient, Doha, la capi­tale du Qatar n’est pas épargnée.

Présent sur place pour sa réédu­ca­tion suite à sa rupture totale du tendon d’Achille en octobre dernier, Holger Rune est toujours bloqué sur place, et même confiné à l’hôtel, dans l’at­tente de nouvelles informations.

Également sur place, la mère et agent du joueur, Aneke, a témoigné pour la chaîne, TV2 Sport.

« La nuit a été éprou­vante. Nous n’avons presque pas dormi. Tout semble plus brutal la nuit, avec les boules de feu dans le ciel et les déto­na­tions inces­santes. Nous avons passé un bon moment à la récep­tion, où le personnel a été adorable, et nous avons fina­le­ment pu rega­gner nos chambres et dormir. Mais Holger a eu très peur la nuit dernière. Il faut dire que les nouvelles et les images d’at­ten­tats affluent de partout. Notre vol est évidem­ment annulé aujourd’hui, et nous ne savons pas du tout quand nous pour­rons partir. »

