Et si Aryna Sabalenka devenait la première joueuse depuis Iga Swiatek en 2022 à réaliser le Sunshine Double, à savoir remporter les WTA 1000 d’Indian Wells et Miami.
Qualifiée pour les quarts de finale en Floride où elle affrontera la locale, Hailey Baptiste (45e), la numéro 1 mondiale a été interrogée en conférence de presse sur un changement qu’elle a effectué au niveau de son matériel et plus précisemment sur sa raquette.
Et si la Biélorusse a confirmé cette information, elle n’a cependant pas tenu à donner davantage de précisions. Extraits.
Q. Vous avez mentionné tout à l’heure que vous aviez apporté quelques modifications à votre raquette avant Indian Wells. Pouvez‐vous nous en dire plus sur ces changements ? D’une manière générale, quel est le défi lié au fait de changer d’équipement en cours de saison ?
ARYNA SABALENKA : Je ne vais pas tout dévoiler. J’avais juste l’impression qu’il y avait quelques aspects de mon jeu sur lesquels les joueuses essayaient de s’appuyer, d’essayer, je ne sais pas, de me battre sur certains points. J’avais l’impression qu’il y avait quelques ajustements que je pouvais faire sur ma raquette pour me sentir plus en confiance et plus à l’aise sur ces coups‐là. J’ai changé, j’ai ajusté ma raquette. Ça m’a vraiment beaucoup aidée.
Publié le mercredi 25 mars 2026 à 16:36