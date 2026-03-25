Et si Aryna Sabalenka deve­nait la première joueuse depuis Iga Swiatek en 2022 à réaliser le Sunshine Double, à savoir remporter les WTA 1000 d’Indian Wells et Miami.

Qualifiée pour les quarts de finale en Floride où elle affron­tera la locale, Hailey Baptiste (45e), la numéro 1 mondiale a été inter­rogée en confé­rence de presse sur un chan­ge­ment qu’elle a effectué au niveau de son maté­riel et plus préci­sem­ment sur sa raquette.

Et si la Biélorusse a confirmé cette infor­ma­tion, elle n’a cepen­dant pas tenu à donner davan­tage de préci­sions. Extraits.

Q. Vous avez mentionné tout à l’heure que vous aviez apporté quelques modi­fi­ca­tions à votre raquette avant Indian Wells. Pouvez‐vous nous en dire plus sur ces chan­ge­ments ? D’une manière géné­rale, quel est le défi lié au fait de changer d’équi­pe­ment en cours de saison ?

ARYNA SABALENKA : Je ne vais pas tout dévoiler. J’avais juste l’im­pres­sion qu’il y avait quelques aspects de mon jeu sur lesquels les joueuses essayaient de s’ap­puyer, d’es­sayer, je ne sais pas, de me battre sur certains points. J’avais l’im­pres­sion qu’il y avait quelques ajus­te­ments que je pouvais faire sur ma raquette pour me sentir plus en confiance et plus à l’aise sur ces coups‐là. J’ai changé, j’ai ajusté ma raquette. Ça m’a vrai­ment beau­coup aidée.