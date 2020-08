Andreas Seppi s’est livré pour Behind The Racquet, racontant notamment une anecdote fascinante. Il y a une dizaine d’année, l’Italien est opposé à Simone Bolleli au deuxième tour du Challenger de Turin : « En 2010, je me suis retiré d’un match sans raison. J’ai gagné le premier set (6-4, ndlr) et perdu le second au tie-break (7-6(4), ndlr). Je perdais dans la troisième manche et j’ai tout simplement abandonné (4-1, ndlr). »

Le 88e joueur mondial poursuit en expliquant ce comportement : « J’ai toujours été un joueur qui aime se battre jusqu’au bout, donc me retirer sans raison était très étrange. À un changement de côté, j’ai dit à mon entraîneur : « Si je perds le prochain jeu, c’est terminé. » Je l’ai perdu, je me suis retiré. J’ai dit à l’arbitre que j’avais mal à la jambe, que je ne pouvais plus jouer. Après le match, je pensais que mon entraîneur serait en colère, mais il était calme, il comprenait. J’étais sur le circuit depuis huit ans, au plus haut niveau, avec la pression en permanence. J’étais arrivé à un point où je n’en pouvais plus. »