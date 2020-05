Si Coca Gauff dès le début de l’affaire George Floyd a fait preuve d’une vraie sobriété comme d’ailleurs Naomi Osaka qui s’est déplacée à Minneapolis, le dernier message posté sur Twitter par Serena Williams pose question.

Si son contenu n’est pas attaquable sur le fond, on a plus de mal sachant que c’est une marque qui le porte, marque qui est un partenaire de la joueuse américaine et qui n’est pas un exemple de vertus même si elle essaye de nous le faire croire et que sa créativité est indéniable.