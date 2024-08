En confé­rence de presse avant l’US Open, où il va affronter Dominic Thiem au premier tour, Ben Shelton s’est réjoui de la présence de cinq joueurs améri­cains dans le top 20 : Taylor Fritz (12e), lui‐même (13e), Tommy Paul (14e), Sebastian Korda (16e) et Frances Tiafoe (20e).

« C’est la preuve du travail que nous avons accompli ici, aux États‐Unis, au cours des quinze dernières années dans le domaine du tennis. En général, on ne voit pas immé­dia­te­ment les fruits de son travail. Il y a beau­coup de joueurs qui percent à peu près au même âge, ce qui prouve qu’à l’époque où ils se déve­lop­paient, nous faisions quelque chose de bien. Avoir un groupe comme Reilly (Opelka), Tommy (Paul), Frances (Tiafoe) et Taylor (Fritz) qui arrive exac­te­ment au même moment et qui a presque le même âge, c’est du jamais vu dans n’im­porte quel pays, surtout quand on sait que trois de ces quatre joueurs font partie du top 20 en ce moment. Je suis très heureux d’en faire partie, de suivre le mouvement. »