Gilles Simon (58e) aura bien résisté face à un des prodiges de la nouvelle génération, l’Italien Jannik Sinner. Bousculé dès l’entame du match, le Francais a laissé la première manche au 46e mondial avant de réaliser une deuxième manche presque parfaite sur le score de 6-0.

Sauf que le talent n’attend pas, et le protégé de Riccardo Piatti a décidé de prendre les devants en se montrant plus précis et moins irrégulier. Il faut dire que le style de jeu du Français peut être troublant pour un jeune du circuit qui n’a peut-être jamais eu l’occasion d’affronter un tel adversaire.

Le jeune Sinner s’impose finalement en trois manches et 2h34 de jeu, 6-3, 0-6, 6-4, et affrontera le vainqueur du duel entre le très en forme Alexander Zverev et le « Frenchy » Adrian Mananrino.