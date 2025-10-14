AccueilActualitéSinner pourrait zapper le Rolex Paris Masters
Simone Eterno, Un jour­na­liste italien souvent bien informé qui travaille sur Eurosport a mis le feu en affir­mant que selon ses sources Jannik Sinner fera deux impasses impor­tantes sur cette fin de saison.

S’il devrait être bien présent à Vienne, il n’irait pas au Rolex Paris Masters où il n’a jamais vrai­ment fait des prouesses. Pire, il ne joue­rait pas à la finale de la Coupe Davis qui se déroule cette année dans on pays à Boulogne.

Pour l’ins­tant rien n’est offi­ciel mais tout cela semble vrai­ment plau­sible vu l’état de fatigue du numéro 2 mondial qui veut sûre­ment faire un gros coup au Masters à Turin. Pour y parvenir il faut arriver frais et reposé, ce qui ne serait pas le cas avec un beau parcours au Rolex Paris Masters

Publié le mardi 14 octobre 2025 à 08:11

