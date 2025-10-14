Simone Eterno, Un journaliste italien souvent bien informé qui travaille sur Eurosport a mis le feu en affirmant que selon ses sources Jannik Sinner fera deux impasses importantes sur cette fin de saison.
S’il devrait être bien présent à Vienne, il n’irait pas au Rolex Paris Masters où il n’a jamais vraiment fait des prouesses. Pire, il ne jouerait pas à la finale de la Coupe Davis qui se déroule cette année dans on pays à Boulogne.
Pour l’instant rien n’est officiel mais tout cela semble vraiment plausible vu l’état de fatigue du numéro 2 mondial qui veut sûrement faire un gros coup au Masters à Turin. Pour y parvenir il faut arriver frais et reposé, ce qui ne serait pas le cas avec un beau parcours au Rolex Paris Masters
Publié le mardi 14 octobre 2025 à 08:11