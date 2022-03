Arrivé à Kiev après un périple de plusieurs jours pour défendre son pays face à l’armée russe, Sergiy Stakhovsky a accordé une inter­view à distance à L’Equipe. L’ancien 31e joueur mondial, retraité depuis le début de l’année, a exprimé ses craintes face à l’im­pré­vi­si­bi­lité et la déter­mi­na­tion de Vladimir Poutine, contrarié par la résis­tance ukrainienne.

« Je ne pense pas que la Russie veuille que ce conflit dure trop long­temps, je crains qu’ils n’ac­cé­lèrent très prochai­ne­ment. Le monde doit agir très vite. Jusqu’à présent, on a fait ce qu’il fallait pour mettre la pres­sion sur la Russie et l’isoler. On a fait le maximum pour qu’ils réalisent l’am­pleur des atro­cités qu’ils sont en train de commettre. Le problème, c’est que Poutine n’aime pas perdre. Là, il est dos au mur : il passe pour un »loser » ! Et géné­ra­le­ment, les »losers », quand ils perdent, ils font tapis. Personne ne veut voir ça… C’est ce qui m’ef­fraie. J’ai peur des troupes russes, j’ai peur de la folie de Poutine et de sa capa­cité à appuyer sur le ‘’bouton rouge ». Ou qu’il envoie toute son artillerie dans les grandes villes et qu’il tue tout le monde, mili­taires et civils », a imaginé avec horreur Sergiy Stakhovsky.