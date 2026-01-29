Titrée à Auckland, invaincue depuis le début de saison, Elina Svitolina n’avait même concédé aucun set avant d’être dominée par Aryna Sabalenka en demi‐finales (6−2, 6–3, en 1h17 de jeu).
En conférence de presse après sa défaite, l’Ukrainienne a relativisé sa déception en pensant à la situation dans son pays en guerre.
« Je suis toujours déçue de ne pas être allée plus loin, mais je pense que je ne devrais pas vraiment avoir le droit d’être triste. Je suis dans une position formidable. Tout d’abord, au‐delà de ma perspective personnelle, j’ai cette incroyable opportunité de jouer ici sur le court central, de représenter mon pays, de le faire de manière décente, et d’avoir l’opportunité, vous savez, d’utiliser mes mots et d’être simplement là pour mon peuple. J’ai l’impression que ces dernières semaines, ils m’ont vraiment soutenue avec beaucoup d’enthousiasme, avec beaucoup d’émotion, et pour moi, c’est quelque chose qui me motive vraiment. Quand je me réveille le matin, je vois bien sûr des nouvelles terrifiantes, mais ensuite je vois des gens qui regardent mes matchs. Ils écrivent des commentaires, et ils sont vraiment… Je pense que c’est comme un grand échange d’émotions positives. Je ne peux donc pas me plaindre, alors que des gens vivent vraiment une vie horrible et terrifiante en Ukraine, je ne devrais pas avoir le droit d’être vraiment triste, car je suis une personne très, très chanceuse. »
Publié le jeudi 29 janvier 2026 à 13:28