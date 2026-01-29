Titrée à Auckland, invaincue depuis le début de saison, Elina Svitolina n’avait même concédé aucun set avant d’être dominée par Aryna Sabalenka en demi‐finales (6−2, 6–3, en 1h17 de jeu).

En confé­rence de presse après sa défaite, l’Ukrainienne a rela­ti­visé sa décep­tion en pensant à la situa­tion dans son pays en guerre.

« Je suis toujours déçue de ne pas être allée plus loin, mais je pense que je ne devrais pas vrai­ment avoir le droit d’être triste. Je suis dans une posi­tion formi­dable. Tout d’abord, au‐delà de ma pers­pec­tive person­nelle, j’ai cette incroyable oppor­tu­nité de jouer ici sur le court central, de repré­senter mon pays, de le faire de manière décente, et d’avoir l’op­por­tu­nité, vous savez, d’uti­liser mes mots et d’être simple­ment là pour mon peuple. J’ai l’im­pres­sion que ces dernières semaines, ils m’ont vrai­ment soutenue avec beau­coup d’en­thou­siasme, avec beau­coup d’émo­tion, et pour moi, c’est quelque chose qui me motive vrai­ment. Quand je me réveille le matin, je vois bien sûr des nouvelles terri­fiantes, mais ensuite je vois des gens qui regardent mes matchs. Ils écrivent des commen­taires, et ils sont vrai­ment… Je pense que c’est comme un grand échange d’émo­tions posi­tives. Je ne peux donc pas me plaindre, alors que des gens vivent vrai­ment une vie horrible et terri­fiante en Ukraine, je ne devrais pas avoir le droit d’être vrai­ment triste, car je suis une personne très, très chanceuse. »