On le sait plus la date du début de l’Open d’Australie avance, plus l’idée qu’il ne pourrait pas se dérouler comme d’habitude fait son chemin vu les incendies qui ravagent la région autour de Melbourne. C’est Novak Djokovic qui a commencé à parler du sujet. Logique donc que le directeur de Tennis Australia vienne apporter une réponse. Et Craig Tiley préfère visiblement temporiser même si sur la durée il aura du mal à convaincre : « Cela ressemble un peu à la façon dont nous traitons la chaleur et la pluie. Nous avons des experts qui analysent toutes les données disponibles en direct… et consultent régulièrement les officiels du tournoi et, en cas de chaleur et de fumée, des experts médicaux. »