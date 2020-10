Thiem : « Diego a bien mérité sa victoire. Tout va bien »

Dominic Thiem est un champion. Un champion exemplaire qui ne se plaint jamais et qui revient toujours à l’essentiel. C’est aussi un exemple de pugnacité, un combattant, un sportif dans toute sa splendeur.

Ce qui est important pour lui, c’est la qualité de sa performance, le fait d’avoir défendu ses chances. Après plus de 5 heures de match, alors qu’il pourrait se lamenter sur plusieurs sujets, l’Autrichien a fait encore preuve d’un fair play bluffant : « Pour être honnête, j’avais dépassé mes limites aujourd’hui déjà. Si j’avais gagné., j’aurais eu deux jours demain et après-demain donc deux jours complets pour récupérer et donc on ne sait jamais ce qu’il aurait pu se passer. Mais la vérité est que j’ai donné tout ce que j’avais sur le court. Ce match était fantastique. C’est le premier match de ma vie qui a duré plus de cinq heures. Diego a bien mérité sa victoire. Tout va bien »