Les ATP Next Gen Finals touchent à leur fin avec une finale très attendue, programmée en fin d’après-midi. Elle oppo­sera le joueur le mieux classé du plateau, le talen­tueux Américain Learner Tien, au Belge Alexander Blockx.

One will reign. 🏆👑 pic.twitter.com/9CM9I5KXHQ — Next Gen ATP Finals (@nextgenfinals) December 21, 2025

Blockx réalise jusqu’ici un parcours remar­quable, puisqu’il n’a concédé aucune défaite dans le tournoi. À l’inverse, Tien a connu un faux pas face à la surprise espa­gnole Martín Landaluce Jódar lors des phases précédentes.

Ce sera la troi­sième confron­ta­tion entre les deux joueurs. Ils se sont déjà affrontés à deux reprises en Grand Chelem junior, avec une victoire chacun, ce qui promet une oppo­si­tion parti­cu­liè­re­ment disputée.

Malgré tout, l’Américain part favori. Déjà tenant du titre, Tien a l’occasion de réaliser un doublé, après avoir remporté l’édition précé­dente du tournoi. Un exploit qui confir­me­rait un peu plus son statut de réfé­rence de la nouvelle génération.

Son avan­tage s’explique égale­ment par son statut de top 30 mondial et par son titre remporté cette saison sur le circuit prin­cipal, lors de la dernière édition de l’Open de Moselle.

Rendez‐vous à 18h à Jeddah pour connaître le verdict de cette finale et décou­vrir qui sera sacré le véri­table « cham­pion de demain ».