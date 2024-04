Ancien 40e joueur mondial (deux titres ATP) et désor­mais consul­tant, l’an­cien joueur espa­gnol, Tomas Carbonell, s’est longue­ment confié chez nos confrères de PuntoDeBreak où il a abordé de nombreux sujets comme la nouvelle géné­ra­tion incarnée par Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

Et d’après lui, ces deux joueurs et rivaux ne peuvent pas être comparés à certains de leurs collègues comme Holger Rune.

« Pour moi, ils sont dans une autre caté­gorie. Pour l’ins­tant, je vois Sinner au‐dessus d’Alcaraz en termes de régu­la­rité, mais tout peut se passer. On a beau­coup parlé d’Holger Rune et de Casper Ruud, mais il n’y a pas d’autres joueurs de la qualité de Sinner et d’Alcaraz. »