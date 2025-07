On atten­dait avec impa­tience la rentrée de Stefanos après le couac de Wimbledon et le retour de son papa dans la box. Au final, on a pas été « déçu ».

Face à l’Australien Christopher O’Connel (53ème), le Grec a encore livré une partie sans saveurs englué dans ses soucis de confiance.

Upset complete 👍



Christopher O’Connell takes out Stefanos Tsitsipas 6–4 4–6 6–2 to book his place in the last 32 🙌#NBO25 pic.twitter.com/EBxQaHPnCo — Tennis TV (@TennisTV) July 31, 2025

Cette cruelle défaite en trois manches (4−6, 6–4, 2–6) confirme qu’il y a du travail sur la planche comme l’on dit et que le chemin va être long pour retrouver les sommets.

Juste avant son match, Stefanos avait pris le soin de poster un message rassu­rant au sujet de son choix de revenir avec son pape, cela ne lui a pas porté chance.

📲 Stefanos Tsitsipas sur Instagram : « Certains voyages finissent par nous ramener là où tout a commencé. Après un certain temps éloi­gnés, j’ai retrouvé la personne qui a cru en moi dès le début — mon père. Parfois, rentrer chez soi est le pas le plus auda­cieux vers l’avenir. » pic.twitter.com/I0cRV3JAJn — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) July 30, 2025

La prochaine échéance est le Masters1000 à Cincinnati où il risque peut‐être de ne pas être tête de série. La bonne nouvelle c’est qu’il a un peu de temps pour bosser son tennis.