Tsitsipas : « Ils auraient dû autoriser le coaching il y a des milliers d’années »

Qualifié pour la cinquième finale de sa saison à Cincinnati, Stefanos Tsitsipas était forcé­ment satis­fait après la rencontre d’au­tant qu’il a battu l’une de ses bêtes noires en demi‐finales, le numéro un mondial Daniil Medvedev. Également inter­rogé en confé­rence de presse sur l’au­to­ri­sa­tion du coaching depuis le début du mois d’août, le joueur grec n’a pas caché son soulagement.

« Le coaching a toujours existé pour abso­lu­ment tous les joueurs. Ils auraient dû l’au­to­riser il y a des milliers d’an­nées. Être averti et péna­lisé pour du coaching, ce n’est pas normal d’après moi. Le fait d’au­to­riser le coaching implique tout le monde. Ça permet aux entraî­neurs de faire leur travail, ils sont là pour ça. Pour être honnête, ça n’a rien changé pour moi. La seule diffé­rence, c’est que c’est auto­risé et que plus personne n’est péna­lisé. Au moins, je ne prends plus d’amendes, car cela deve­nait difficile. »