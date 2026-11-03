Ugo Humbert avait l’hon­neur de clôturer la journée de lundi sur le court central de la Plenitude Arena, à l’oc­ca­sion de la session de soirée du premier tour de ce Rolex Paris Masters 2026.

Opposé au très calme mais redou­table Botic van de Zandschulp, qui a déjà joué bien des mauvais tours aux joueurs fran­çais ces derniers mois, le Tricolore a dû batailler jusqu’au bout de la nuit pour venir à bout du Néerlandais.

Au terme d’un combat parti­cu­liè­re­ment intense et indécis, Humbert a fina­le­ment fait preuve d’une grande soli­dité mentale pour s’im­poser en trois manches (7−6(5), 6−7(9), 6–3) et décro­cher son billet pour le deuxième tour.

Après cette belle victoire, le Français a tenu à remer­cier chaleu­reu­se­ment les nombreux spec­ta­teurs restés jusqu’au bout pour le soutenir. Il a notam­ment souligné l’am­biance excep­tion­nelle qui règne dans cette nouvelle enceinte, esti­mant retrouver les sensa­tions si parti­cu­lières de Bercy, avec encore davan­tage de monde dans les tribunes.

« C’est la première fois que je joue ici. Comme l’année dernière, je n’avais pas pu venir et j’étais blessé. C’est toujours la même ambiance, c’est certain. C’est un tournoi qui est vrai­ment à part. Quand tu as tout le public qui est avec toi dans une salle indoor, ça résonne. Vraiment, ce sont des émotions qui sont vrai­ment dingues. J’adore ce tournoi et je l’at­tends à chaque fois avec impa­tience » a déclaré le Français.

Il retrou­vera le vain­queur du duel entre Brandon Nakashima et Matteo Berrettini au prochain tour.