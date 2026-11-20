Lucas Pouille a été l’un des meilleurs joueurs fran­çais de la seconde moitié des années 2010, attei­gnant notam­ment la 10e place mondiale, dispu­tant deux quarts de finale en Grand Chelem en 2016, à Wimbledon et à l’US Open, ainsi qu’une demi‐finale à l’Open d’Australie en 2019.

Victime d’une grave bles­sure au tendon d’Achille en février 2025, le Nordiste s’était ensuite tourné vers le coaching, inté­grant l’équipe d’Arthur Rinderknech, qu’il a notam­ment accom­pagné jusqu’en finale du Masters 1000 de Shanghai.

Mais une nouvelle pour le moins inté­res­sante est tombée ce vendredi matin dans les colonnes de L’Équipe. Les deux hommes ont décidé de mettre un terme à leur colla­bo­ra­tion d’un commun accord, lais­sant ainsi planer le doute sur un éven­tuel retour à la compé­ti­tion de Lucas Pouille.

Désormais visi­ble­ment débar­rassé de ses pépins physiques, le Français pour­rait bien être tenté de relever un dernier défi sur le circuit ATP dans les semaines à venir.

Affaire à suivre, donc…