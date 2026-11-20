Lucas Pouille a été l’un des meilleurs joueurs français de la seconde moitié des années 2010, atteignant notamment la 10e place mondiale, disputant deux quarts de finale en Grand Chelem en 2016, à Wimbledon et à l’US Open, ainsi qu’une demi‐finale à l’Open d’Australie en 2019.
Victime d’une grave blessure au tendon d’Achille en février 2025, le Nordiste s’était ensuite tourné vers le coaching, intégrant l’équipe d’Arthur Rinderknech, qu’il a notamment accompagné jusqu’en finale du Masters 1000 de Shanghai.
Mais une nouvelle pour le moins intéressante est tombée ce vendredi matin dans les colonnes de L’Équipe. Les deux hommes ont décidé de mettre un terme à leur collaboration d’un commun accord, laissant ainsi planer le doute sur un éventuel retour à la compétition de Lucas Pouille.
Désormais visiblement débarrassé de ses pépins physiques, le Français pourrait bien être tenté de relever un dernier défi sur le circuit ATP dans les semaines à venir.
Affaire à suivre, donc…
Publié le vendredi 20 novembre 2026 à 09:44