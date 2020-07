Critiqué et attaqué de toute part depuis la contamination et l’annulation de son Adria Tour, Novak Djokovic a reçu un soutien pour le moins inattendu de la part d’un épidémiologiste serbe, un certain Radovanovic. Interrogé par la chaîne de télévision Nova TV, ce dernier a accusé les autorités de Serbie d’avoir manipulé le numéro 1 mondial à des fins politiques.

« Il ne se serait jamais aventuré dans une telle aventure s’il n’avait pas été trompé »

« Je pense que Novak Djokovic a fait preuve de naïveté en faisant confiance à L’État. Avant le tournoi, Djokovic était assuré que la situation sanitaire était sous contrôle. Il ne pouvait pas imaginer que nos autorités abuseraient de lui. Il a agi sur les conseils des experts et des autorités compétentes, il s’est fait berner », a déclaré l’épidémiologiste.

« Les autorités ont politiquement utilisé Djokovic et ils n’ont pas pensé un seul instant qu’ils pourraient mettre en danger les joueurs ainsi que le public. Djokovic est notre marque. Il est l’un des rares phénomènes positifs pour lesquels la Serbie est toujours reconnue dans le monde. C’est un jeune homme intelligent et il ne se serait jamais aventuré dans une telle aventure s’il n’avait pas été trompé », a conclu Radovanovic.