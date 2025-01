Légende vivante du tennis améri­cain pour avoir notam­ment remporté 21 titres du Grand Chelem en double et une médaille d’or olym­pique, Pam Shriver a livré un témoi­gnage terrible sur son compte X à propos d’un vol qu’elle a subi pendant les incen­dies qui ont frappé Los Angeles, ville où elle réside.

En effet, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double et 3e en simple a expliqué que sa voiture, avec tous ses trophées les plus impor­tants à l’in­té­rieur, avait été volée pendant l’évacuation.

My son & I are at a police station repor­ting our car was stolen from the hotel parking lot we evacuated to when fires started. This was the car that had most of my major trophies being stored until we could safely move back home.😡