Vainqueur lors d’un sacré duel de Taylor Fritz (6−4, 7–5), Stefanos est en forme, il semble un peu « ressus­cité » en début d’année 2026.

« Je savais à quel niveau je devais jouer aujourd’hui. Je le dois vrai­ment à mon équipe. Hier soir, avant de me coucher, j’ai visua­lisé ce que je devais faire pour l’emporter, j’ai joué ce match menta­le­ment dans ma tête. Je suis ravi que tout se soit déroulé comme prévu. Je suis parti­cu­liè­re­ment content de mon service et de la façon dont j’ai géré les moments de tension. J’étais très concentré sur l’ap­pli­ca­tion de ma stra­tégie. Ce que j’ai compris au cours des derniers mois, c’est que si vous parvenez à être en bonne santé, alors la compé­ti­tion est agréable, votre quoti­dien est agréable. Si vous souf­frez de problèmes de santé, cela peut avoir un impact consi­dé­rable sur votre santé mentale. Heureusement, j’ai d’autres acti­vités dans ma vie, des projets et d’autres choses inté­res­santes qui pour­raient occuper cet espace auquel je suis habitué depuis toujours »