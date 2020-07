Dans une interview accordée à Tennis.com, le mythique entraîneur néerlandais Eric Van Harpen a fait le point sur le niveau du circuit WTA. Il a notamment coaché par le passé Conchita Martinez, Arantxa-Sanchez Vicario, Maria Sharapova et Ana Ivanovic : « Garbiñe Muguruza, Ashleigh Barty et Bianca Andreescu ont eu la chance de remporter cinq Grands Chelems, mais aussi d’autres comme Sofia Kenin ou Naomi Osaka. Toutes sont arrivées au sommet très jeunes, bien qu’il soit toujours plus facile de faire partie de l’élite que d’y rester. Le reste du circuit est à l’affut, donc la tension sera élevée. Je pense que nous aurons encore des championnes incroyables. »

Il a également donné son avis sur le retour du circuit : « Le gros problème sera le calendrier, jouer deux Grand Chelem presque d’affilée en changeant de surface est un défi. Seuls certains trouveront le rythme et le timing nécessaires, car aucun d’entre eux ne vient trop de la formation. »