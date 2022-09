Wawrinka revit et sort Medvedev

Comme il l’a souvent dit ces derniers temps, Stan était sur certaines séquences pas si loin de son meilleur niveau. Ce qui lui manquait, c’était bien sûr des victoires et aussi une vraie constance au cours d’un gros duel.

C’est effec­ti­ve­ment ce que le Suisse a proposé ce jeudi aux arènes de Metz en domi­nant la tête de série 1 Daniil Medvedev. Une victoire en trois sets tout à fait méritée et qui aurait pu d’ailleurs se finir dans la deuxième manche où il avait obtenu une balle de match (6−4, 6–7 (7), 6–3).

Stan « the Man » est donc vrai­ment de retour, il faudra main­te­nant confirmer tout cela en quart de finale face au Suédois Mikael Ymer, et on sait évidem­ment que c’est quelque fois diffi­cile de confirmer un gros succès surtout quand on est dans une forme de come‐back.