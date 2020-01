Avec, comme souvent, beaucoup d’humour, Stan Wawrinka a résumé à merveille son réveillon du Nouvel An où on le retrouve absolument seul à côté d’une table et de chaises vides. Le Suisse, qui ne sera pas à l’ATP Cup, va s’envoler pour le Qatar où il prendra part au tournoi de Doha à partir du 6 janvier.

Qui peut s'asseoir à la table de Stan Wawrinka et dire "j'ai passé un meilleur réveillon que toi" ? pic.twitter.com/4Broth1e4E — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) January 1, 2020