Interrogé sur le plateau d’Eurosport concernant l’avenir de Cori Gauff, Mats Wilander a eu, comme son habitude, une analyse engagée : » Finalement c’est une très bonne nouvelle qu’elle se soit inclinée. Selon moi, si elle remporte trop tôt un tournoi du Grand Chelem, cela va la desservir, et ce serait aussi trop facile. Il faut qu’elle grandisse et son tennis aussi. Elle a le temps. Si elle gagne son premier titre du Grand Chelem après ses 18 ans, ce sera impeccable et là je vous assure qu’elle en gagnera beaucoup d’autres »