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Zverev est réaliste : « Même avec l’IA, qui fournit de nombreuses statis­tiques au sujet du jeu de Sinner, je n’ar­rive pas à le battre. L’IA a ses limites »

Par
Laurent Trupiano
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Interrogé sur l’uti­li­sa­tion de l’IA, l’Allemand a évoqué avec sincé­rité le sujet lors de sa confé­rence de presse et c’est assez intéressant.

« Comme beau­coup d’autres joueurs, je consulte des statis­tiques avant les matchs. Malgré tout, le tennis reste avant tout un sport de ressenti. Contre Jannik, contre Carlos, ou contre les meilleurs joueurs du monde, chaque match est unique. Je le sais, ils le savent. On s’adapte constam­ment. On cherche toujours à prendre l’avan­tage. Alors oui, les statis­tiques sont utiles, bien sûr, mais je pense qu’ils savent que je les connais, et elles influencent forcé­ment ma stra­tégie. Donc, oui, c’est pareil pour moi. J’adapte ma stra­tégie en fonc­tion de leurs performances.Chaque joueur a ses forces et ses faiblesses. Je crois que les meilleurs finissent toujours par l’emporter. Ces derniers mois, c’était Jannik qui en était la preuve. Même avec l’IA, qui fournit de nombreuses statis­tiques à son sujet sans rien dévoiler de son style de jeu, je n’ar­rive pas à le battre. L’IA a ses limites »

Publié le samedi 2 mai 2026 à 11:11

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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