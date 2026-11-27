Alexander Zverev semble quelque peu agacé de devoir justi­fier, à chacune de ses sorties média­tiques, sa place de numéro un mondial, malgré une excel­lente saison 2026 marquée par deux sacres en Grand Chelem.

Interrogé une nouvelle fois à ce sujet en confé­rence de presse après la défaite de son équipe en Coupe Davis, l’Allemand, déjà déçu par le résultat de la rencontre, a tenu à remettre les pendules à l’heure. Désireux de mettre un terme à ce débat, il a rappelé que le clas­se­ment mondial repo­sait sur un simple calcul mathé­ma­tique et que ses perfor­mances cette saison parlaient d’elles-mêmes.

« Ces débats et ces discus­sions sur ma place de numéro un mondial sont menés par des gens qui n’ont jamais joué au tennis. C’est rela­ti­ve­ment simple : nous avons un système de clas­se­ment et celui qui accu­mule le plus de points sur une période de douze mois mérite d’être numéro un. Je tiens à préciser que mon moins bon résultat dans les grands tour­nois a été une demi‐finale à l’Open d’Australie. Sur les cinq plus grands tour­nois, j’en ai donc remporté deux, disputé deux autres finales et une demi‐finale. C’est pour­quoi je pense mériter d’être numéro un mondial, ce que je suis d’ailleurs » a déclaré Alexander Zverev.