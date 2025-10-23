Lors de sa conférence de presse de présentation du tournoi d’Athènes qui remplace donc celui de Belgrade, le frère de Novak a tenu à préciser les conditions de ce déménagement sachant que comme il vient avec le GOAT dans ses valises le succès semble déjà garanti.
« Nous sommes très heureux que, depuis le début de la prévente des billets il y a 6–7 jours, la réponse du public soit très impressionnante. Cela signifie que le tournoi bénéficiera d’une ambiance exceptionnelle, ce qui est très important pour nous. Le site est vaste, avec une capacité d’accueil de 17 500 spectateurs. Nous avons le plaisir d’accueillir certains des meilleurs joueurs de tennis du monde, ce qui est un immense honneur. Outre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas, le héros local, d’autres athlètes classés parmi les 10, 20 et 30 meilleurs joueurs mondiaux seront également présents. À l’heure actuelle, la limite de participation au tableau principal est fixée à la 56e place, ce qui signifie que la plupart, voire la totalité, des joueurs seront issus du top 50 mondial »
Depuis sa prise de position pour les étudiants en Serbie, Novak et sa famille ont été « contraints » de quitter leur pays. C’est donc assez logique que le tournoi suive et que le GOAT y participe.
Publié le jeudi 23 octobre 2025 à 10:50