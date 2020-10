Quelques fois, on remporte un duel mais on est passé tout près de la défaite. C’est ce qu’a ressenti hier le lutin argentin face à l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina qui semblait intouchable durant 2 manches (2-6, 2-5, 15-30) mais aussi une balle de match sauvée à 3-5, comme l’a expliqué Diego : « Le tennis est parfois fou. Aujourd’hui, j’ai la chance d’être ici pour répondre aux questions après ma victoire mais je dois bien avouer que cela s’est joué à rien tellement mon adversaire était performant. Au dessus de moi pendant les 3/4 du match, à un moment, je me suis dit que je devais faire le dos rond et tenter de faire quelque chose. Avec le recul, je pense que j’aurai du perdre en deux manches mais finalement ce n’est pas ce qu’il est arrivé. C’est pour cela que je le répète, le tennis est fou »