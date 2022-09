Présent ce mardi en confé­rence de presse à Tel‐Aviv, en Israël, tournoi sur lequel il défiera Thiago Monteiro ou Pablo Andujar pour son entrée en lice, Novak Djokovic a une fois de plus été inter­rogé sur la fin de carrière de Roger Federer après un week‐end riche en émotion sur la Laver Cup. Une fin de carrière qui lui donne visi­ble­ment des idées pour la sienne.

« Ce fut une carrière épique. Il a laissé un héri­tage et une marque qui seront éter­nels. Roger a trans­cendé le sport. Il est l’un des athlètes les plus reconnus de tous les temps. Quand j’étais sur le court, j’étais ému de voir ses enfants et sa famille. Et je dois recon­naître que je me deman­dais à quoi cela ressem­ble­rait quand je dirais au revoir à mon tour. Il y a certai­ne­ment une chose que je souhai­te­rais, c’est qu’en plus d’avoir ma famille et les personnes les plus proches de moi dans ma vie, j’ai­me­rais que mes plus grands rivaux soient présents parce que c’était quelque chose de spécial et que cela ajou­te­rait de l’im­por­tance à ce moment. »