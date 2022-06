Alors que les quatre tour­nois du Grand Chelem versent désor­mais des gains simi­laires entre le tableau dames et messieurs, la parité entre les hommes et les femmes concer­nant le prize money sur le circuit prin­cipal est en revanche loin d’être réglée.

C’est ce qu’a voulu signaler, ce jeudi sur son compte Twitter, l’Ukrainienne Marta Kostyuk, qui a publié la diffé­rence de gains abys­sale entre le tournoi féminin WTA 500 de Berlin (avec une dota­tion globale de 757 900$) et le tournoi masculin de Halle classé ATP 500 (avec une dota­tion globale de 2 275 275$). Soit un écart énorme de plus d’1,5 millions de dollars sur des tour­nois de caté­gorie simi­laire et se dérou­lant dans le même pays, en Allemagne.

Pour expli­quer ce grand écart entre les deux tour­nois, il faut natu­rel­le­ment se tourner du côté des spon­sors de chaque évène­ment qui ne donnent logi­que­ment pas la même somme d’au­tant que Roger Federer, qui a d’ailleurs été engagé pendant de nombreuses années avec le tournoi de Halle via un contrat, était encore présent en 2021. Et lorsque le Suisse est dans les parages, les places du court central se vendent comme des petits pains.