Selon le quotidien sportif Marca, l’ATP et donc forcément aussi la WTA ont décidé de mettre les joueurs et les joueuses en quarantaine à partir du moment où leur température sera au-dessus de 37,8 degrés.

On voit donc que les mesures sanitaires seront fortes car on considère en général que l’on a de la fièvre à partir de 38 degrés alors que la température normale du corps oscille en général entre 36 et 37,2 degrés.

Il faudra donc s’attendre à quelques mises en quarantaine régulière et ce même si le « responsable » ne sera pas le Covid-19.