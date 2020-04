Si le circuit est fermé jusqu’au 12 juillet, on ne voit pas vraiment comment il pourrait repartir du coté du continent américain comme cela était prévu cet été.

La pandémie frappe de façon très intense le continent même si le Canada est un peu épargné par rapport à son voisin américain. Mais l’annonce hier de l’annulation du tournoi WTA de Montréal, la première liée à la tournée nord-américaine, annonce presque inexorablement ce qu’il risque de se passer avec les autres événements.

De plus, le circuit ne se résume pas à l’ATP et la WTA, on voit mal la machine redémarrer alors même que le virus est présent presque sur l’ensemble du globe.

Un temps, il avait été question que la tournée US soit remplacée par une tournée presque semblable dans le continent asiatique qui possède les infrastructures mais qui gèrent aussi mieux le coronavirus. Dans sa récente interview le patron de l’ATP, Andrea Gaudenzi, ne l’avait pas évoqué. Il semble donc que là aussi, cette option soit un lointain souvenir.