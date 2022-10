Quelques boule­ver­se­ments sont à prévoir dans le monde du tennis.

La BBC est partie à la pêche aux infor­ma­tions et fait plusieurs grosses révé­la­tions concer­nant les compé­ti­tions par équipes. Après trois éditions rempo­tées entre 2020 et 2022 par la Serbie, la Russie et le Canada, l’ATP Cup va dispa­raître et laisser sa place à une nouvelle compé­ti­tion par équipes mixtes. Celle‐ci sera nommée « United Cup » et consi­dérée comme la nouvelle version de la Hopman Cup, qui a eu lieu pendant près de 30 ans, de 1989 à 2018, à Perth en Australie.

Cette compé­ti­tion se dérou­lera sur onze jours début janvier, dès 2023, avant l’Open d’Australie. Elle offrira un prize money total de 15 millions d’euros, une somme d’argent non négli­geable qui devrait attirer certains grands joueurs, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. La possi­bi­lité que des points soient attri­bués n’est pas à exclure. Reste à savoir comment les nations parti­ci­pantes seront choisies.

La Coupe Davis rede­viendra ainsi la seule compé­ti­tion par équipes mascu­lines. L’ITF et Kosmos discutent même avec l’ATP pour trouver un accord permet­tant à la Coupe Davis de prendre une place plus impor­tante dans le calen­drier et retrouver de sa « superbe » même si le format restera iden­tique avec une phase de quali­fi­ca­tions, une phase de groupes et une phase finale. La ques­tion de l’at­tri­bu­tion de points a égale­ment été l’un des sujets des négo­cia­tions mais pour le moment, elle n’a pas été tranchée.