C’est la grosse infor­ma­tion de cette journée de dimanche dans le monde du tennis.

Alors que l’Arabie Saoudite envi­sage d’in­vestir massi­ve­ment dans le circuit profes­sionnel masculin et féminin comme elle a déjà commencé à le faire en rapa­triant le Masters Next Gen et en propo­sant un prize money démen­tiel pour les WTA Finals, les instances diri­geantes des deux circuits commencent logi­que­ment à s’affoler.

Du coup, afin de contrer cette affluence gran­dis­sante, la ques­tion de la fusion de l’ATP et de la WTA a de nouveau été mise sur la table d’après le très bien renseigné quoti­dien anglais Telegraph. Une réunion aurait en effet été orga­nisée plus tard ce mois‐ci, dans le but d’éviter une éven­tuelle prise de contrôle saou­dienne du sport.

En cas de fusion, cela marque­rait un tour­nant impor­tant et inédit dans le monde de la petite balle jaune.