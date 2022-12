Interrogé à propos de la numéro une mondiale, Iga Swiatek, en marge de sa parti­ci­pa­tion à l’ex­hi­bi­tion du Mubadala World Tennis Championship d’Abu Dhabi (du 16 au 18 décembre), Carlos Alcaraz, dans une inter­view accordée à Arab News, a tenu à saluer la saison excep­tion­nelle de la Polonaise.

« Son année a été incroyable. Elle a battu le record de la plus longue série de victoires (de ce siècle). C’est magni­fique. J’aimerais être comme elle, ne pas perdre la première place, mais c’est presque impos­sible. Je vais la perdre, mais il s’agit ensuite de la récu­pérer et d’y rester aussi long­temps que possible. »