Lors d’une interview accordée à ABC, dans laquelle elle a évoqué la possibilité que Carlos Alcaraz égale un jour le record de Novak Djokovic en Grand Chelem, Serena Williams a évoqué son affection pour l’actuel numéro 1 mondial.
« Les Espagnols sont au sommet depuis longtemps. Il y avait Rafa, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d’autres joueurs formidables. Alcaraz fait des choses incroyables. Je suis une fan inconditionnelle d’Alcaraz. Je l’appelle toujours quand il joue, pour l’encourager. »
Publié le samedi 25 octobre 2025 à 12:21