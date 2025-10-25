Lors d’une inter­view accordée à ABC, dans laquelle elle a évoqué la possi­bi­lité que Carlos Alcaraz égale un jour le record de Novak Djokovic en Grand Chelem, Serena Williams a évoqué son affec­tion pour l’ac­tuel numéro 1 mondial.

« Les Espagnols sont au sommet depuis long­temps. Il y avait Rafa, bien sûr, mais il y a aussi beau­coup d’autres joueurs formi­dables. Alcaraz fait des choses incroyables. Je suis une fan incon­di­tion­nelle d’Alcaraz. Je l’ap­pelle toujours quand il joue, pour l’encourager. »