AccueilATP - WTAAlcaraz ou Sinner, Serena Williams a un chouchou : "Je suis une...
ATP - WTA

Alcaraz ou Sinner, Serena Williams a un chou­chou : « Je suis une fan incon­di­tion­nelle. Je l’ap­pelle toujours quand il joue, pour l’encourager »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

861

Lors d’une inter­view accordée à ABC, dans laquelle elle a évoqué la possi­bi­lité que Carlos Alcaraz égale un jour le record de Novak Djokovic en Grand Chelem, Serena Williams a évoqué son affec­tion pour l’ac­tuel numéro 1 mondial. 

« Les Espagnols sont au sommet depuis long­temps. Il y avait Rafa, bien sûr, mais il y a aussi beau­coup d’autres joueurs formi­dables. Alcaraz fait des choses incroyables. Je suis une fan incon­di­tion­nelle d’Alcaraz. Je l’ap­pelle toujours quand il joue, pour l’encourager. »

Publié le samedi 25 octobre 2025 à 12:21

Article précédent
Andy Roddick : « Les joueurs disent tous la même chose, ils sont épuisés menta­le­ment et physi­que­ment. Et quelle est la solu­tion ? Ajouter une semaine supplé­men­taire, c’est génial »
Article suivant
Mouratoglou sur Alcaraz : « Calmez‐vous. Il n’y a rien qui cloche. Contrairement à Sinner, qui reste intense et concentré même en exhi­bi­tion, Carlos est plus instable mais c’est ce qui le rend si spécial »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.