Quelques mois après avoir annoncé une nouvelle formule pour le double mixte, l’or­ga­ni­sa­tion de l’US Open a dévoilé ce mardi un tableau très impres­sion­nant avec la présence de quasi­ment toutes les stars des circuits mascu­lins et féminins.

Parmi les paires les plus inté­res­santes à suivre, on notera celles entre Carlos Alcaraz et Emma Raducanu, Jannik Sinner et Emma Navarro, Novak Djokovic et sa compa­triote, Olga Danilovic, Iga Swiatek et Casper Ruud ou encore Aryna Sabalenka et Grigor Dimitrov. Sans oublier le couple insé­pa­rable entre Stefanos Tsitsipas et Paula Badosa.

À noter que l’équipe lauréate empo­chera pas moins de 1 million de dollars.

Et forcé­ment, l’as­so­cia­tion entre Alcaraz et Raducanu sera au centre de toutes les atten­tions, autant du côtés des fans que des sponsors…