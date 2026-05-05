La fronde est toujours là et après une acalmie liée aux efforts réalisés par l’US Open et l’Open d’Australie, la situa­tion est à nouveau très tendue suite à la nouvelle grille de prize money offi­cia­lisée par la direc­tion de Roland‐Garros.

Un commu­niqué très précis a été publié et signé par le gratin du tennis mondial pour mettre une vraie pres­sion sur les orga­ni­sa­teurs alors que le tournoi va débuter dans quelques semaines.

Aryna Sabalenka, Coco Gauf, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ou encore Alexandre Zverev estiment que la part du gâteau pour les joueurs n’est pas suffi­sante par rapport aux revenus générés par le tournoi parisien.

Si ce commu­niqué se contente pour le moment de dénoncer, on est pas forcé­ment à l’abri d’ac­tions spec­ta­cu­laires d’au­tant que le casting des fron­deurs est impressionnant :

Femmes : Sabalenka, Gauff, Swiatek, Pegula, Keys, Paolini, Navarro, Zheng Qinwen, Badosa et Andreeva.

Hommes : Sinner, Zverev, Alcaraz, Fritz, Ruud, Medvedev, Rublev, Tsitsipas et De Minaur.

Sans parler de grève ou de boycott, il est évident que si les fron­deurs se mettent d’ac­cord sur une action, cela risque de faire plus que du bruit.