La fronde est toujours là et après une acalmie liée aux efforts réalisés par l’US Open et l’Open d’Australie, la situation est à nouveau très tendue suite à la nouvelle grille de prize money officialisée par la direction de Roland‐Garros.
Un communiqué très précis a été publié et signé par le gratin du tennis mondial pour mettre une vraie pression sur les organisateurs alors que le tournoi va débuter dans quelques semaines.
Aryna Sabalenka, Coco Gauf, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ou encore Alexandre Zverev estiment que la part du gâteau pour les joueurs n’est pas suffisante par rapport aux revenus générés par le tournoi parisien.
Si ce communiqué se contente pour le moment de dénoncer, on est pas forcément à l’abri d’actions spectaculaires d’autant que le casting des frondeurs est impressionnant :
- Femmes : Sabalenka, Gauff, Swiatek, Pegula, Keys, Paolini, Navarro, Zheng Qinwen, Badosa et Andreeva.
- Hommes : Sinner, Zverev, Alcaraz, Fritz, Ruud, Medvedev, Rublev, Tsitsipas et De Minaur.
Sans parler de grève ou de boycott, il est évident que si les frondeurs se mettent d’accord sur une action, cela risque de faire plus que du bruit.
Publié le mardi 5 mai 2026 à 08:20