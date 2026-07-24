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Alex de Minaur, après son mariage avec Katie Boulter : « Quand je l’ai vue pour la première fois dans sa robe, remon­tant l’allée vers moi, j’ai eu l’im­pres­sion d’être dans un conte de fées »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Barcelone 2025 -

L’un des couples les plus emblé­ma­tiques du circuit a franchi une nouvelle étape.

Alex de Minaur, actuel 5e mondial, et Katie Boulter, 67e mondiale, se sont en effet dit « oui » au cours de ce mois de juillet, quelques jours seule­ment après la fin de Wimbledon.

Le maga­zine Vogue a d’ailleurs dévoilé quelques détails du mariage. L’Australien a notam­ment confié : « Quand je l’ai vue pour la première fois dans sa robe, remon­tant l’allée vers moi, j’ai eu l’im­pres­sion d’être dans un conte de fées. »

Une belle paren­thèse de bonheur pour le couple, avant de retrouver les courts et le rythme effréné du circuit.

Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 14:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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