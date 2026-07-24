L’un des couples les plus emblématiques du circuit a franchi une nouvelle étape.
Alex de Minaur, actuel 5e mondial, et Katie Boulter, 67e mondiale, se sont en effet dit « oui » au cours de ce mois de juillet, quelques jours seulement après la fin de Wimbledon.
Le magazine Vogue a d’ailleurs dévoilé quelques détails du mariage. L’Australien a notamment confié : « Quand je l’ai vue pour la première fois dans sa robe, remontant l’allée vers moi, j’ai eu l’impression d’être dans un conte de fées. »
Une belle parenthèse de bonheur pour le couple, avant de retrouver les courts et le rythme effréné du circuit.
Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 14:57