L’un des couples les plus emblé­ma­tiques du circuit a franchi une nouvelle étape.

Alex de Minaur, actuel 5e mondial, et Katie Boulter, 67e mondiale, se sont en effet dit « oui » au cours de ce mois de juillet, quelques jours seule­ment après la fin de Wimbledon.

Le maga­zine Vogue a d’ailleurs dévoilé quelques détails du mariage. L’Australien a notam­ment confié : « Quand je l’ai vue pour la première fois dans sa robe, remon­tant l’allée vers moi, j’ai eu l’im­pres­sion d’être dans un conte de fées. »

Une belle paren­thèse de bonheur pour le couple, avant de retrouver les courts et le rythme effréné du circuit.