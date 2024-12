Alors qu’ils viennent tout juste d’an­noncer leurs fian­çailles, Alex De Minaur et Katie Boulter ont eu la surprise de voir leur pays respectif, la Grande‐Bretagne et l’Australie, tomber dans le même groupe sur la United Cup.

Un curieux hasard d’au­tant qu’ils pour­raient même se retrouver face‐à‐face sur le court à l’oc­ca­sion du double mixte.

« C’est une situa­tion diffi­cile pour nous deux, mais nous commen­çons très bientôt », a déclaré De Minaur au Daily Express. « Il n’y a pas beau­coup de temps de prépa­ra­tion. Nous allons prendre l’avion pour l’Australie ensemble et nous préparer ensemble, et j’es­père que nous pour­rons jouer du bon tennis. Si vous regardez mon palmarès en double, je suis à 0–10 ces deux dernières années, donc peut‐être que je ne suis pas la meilleure option en double étant donné que nous avons Matt Ebden qui vient de remporter une médaille d’or olym­pique et un tournoi du Grand Chelem cette année (rires). Je pense donc qu’il pour­rait prendre ma place. Je préfère jouer avec elle comme parte­naire plutôt que contre elle, disons‐le comme ça. »