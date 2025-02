Très atten­tive à tout ce qu’il se passe sur le circuit WTA, l’ac­tuelle 24e joueuse mondiale, Katie Boulter, a partagé une drôle de réflexion sur son compte Twitter suite au titre de Belinda Bencic sur le tournoi d’Abu Dhabi, neuf mois mois seule­ment après son accouchement.

Une victoire qui inter­vient deux semaines après le sacre de Madison Keys, récem­ment mariée, à l’Open d’Australie.

Et quand on sait que la joueuse britan­nique a prévu de se marier avec Alex De Minaur dans les prochains mois et qu’elle déjà remporté un tournoi de caté­gorie 500 (à San Diefo l’an dernier), cela donne forcé­ment des idées.

You got any ideas you wanna share with me??? 😅😂 — alex de minaur (@alexdeminaur) February 8, 2025

« Tu as des idées que tu souhaites partager avec moi ? », a répondu avec beau­coup d’hu­mour l’Australien qui doit affronter ce dimanche Carlos Alcaraz en finale de l’ATP 500 de Rotterdam.